تفاصيل أكبر عملية نصب على شركات الأدوية بمبلغ 300 مليون جنيه

فجّرت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية مفاجأة كبرى في قضية النصب على 5 شركات أدوية كبرى، حيث تبين أن المتهمين نجحوا في الاستيلاء على أدوية بقيمة تتجاوز 300 مليون جنيه من تلك الشركات بموجب شيكات مزورة وشيكات دون رصيد لصالح شركتهم التي تعمل في إدارة الصيدليات.

تأسيس شركة منذ سنتين

ووفقا للتحقيقات التي باشرتها مباحث الأموال العامة تبين أن المتهمين، 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة الجيزة، وأنهم قاموا منذ سنتين بتأسيس شركة لإدارة الصيدليات وبدأوا في الاتصال بشركات ومصانع الأدوية للاتفاق على شحنات لصيدليات وهمية.

صيدليات وهمية

وأكدت التحريات قيام المتهمين «خ.م»، 44 سنة، و«جمال.ع»، 43 سنة، و«ع.أ»، 43 سنة، ومتهم رابع، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، وأن الصيدليات التي يتعاملون بأسمائها لا وجود لها.

ووفقا للتحريات، حصل المتهمون على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام الأجل، نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية.

شيكات دون رصيد

وعندما حل موعد سداد المستحقات تبين أن الشيكات دون رصيد ما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها دون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

كما تمّ إيداعهم بعض الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ 300 مليون جنيه.