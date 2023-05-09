«الداخلية»: ضبط صيدلي بتهمة الاحتيال على شركات الأدوية في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية، عن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صيدلي حر - مقيم بمحافظة المنوفية)، بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه نتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سدادها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).

وأشار البيان، إلى أن أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور تقدر بنحو مليون جنيه.