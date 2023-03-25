التضامن: الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالمرحلة الرابعة لمبادرة «الحياة أمل» لكبار السن التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتعاون مع جمعية البر والتقوى وبمشاركة كبار السن من محافظات الجيزة والقاهرة والفيوم وبنى سويف، حيث شارك بالحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ومجدى حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين وعماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى وعدد من مديري مديريات التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بالوزارة ومسؤولي العمل الأهلي والمهتمين.

وتأتي الاحتفالية التي نظمت بمركز شباب الجزيرة الخاصة بالمرحلة الرابعة لمبادرة «الحياة أمل» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ورعاية كبار السن، تأكيداً على تكريم الدولة لكبار السن وتقديراً لمكانتهم.

وأشارت التضامن إلى أن عدد كبار السن يقدر بـ 7 ملايين مواطن، مشددة على أن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، وتم تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين و تطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة.

الدولة المصرية تعطي أولوية لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية

وأضافت التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تعطي أولوية لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام كريمي أو معلومي النسب ويقدر عددهم بمليون و400 ألف طفل يتيم وذوى الإعاقة وكبار السن وملف الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن الوفاء بحقوق المسنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 التي وردت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل و ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وأفادت أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، حيث تقدم الدعم النقدي لهم من خلال معاش كرامة لعدد 700 ألف من كبار السن بإجمالي يقدر بـ 4مليارات و700 مليون جنيه يواكب ذلك توفير بطاقات تموين لهم وتأمين صحي هذا ويخضع لمظلة التأمينات والمعاشات 4.5 مليون مواطن تقريبا.

وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات من خلال دور المسنين والبالغ عددها 166 دار وهي دور معدة ومجهزة لإقامة المسنين وتقدم العديد من البرامج الاجتماعية – النفسية – الصحية – الثقافية الترويحية علي مستوي 22 محافظة توفر الإقامة الآمنة والمستقرة للمسن بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي إضافة إلي تقديم برامج الرعاية المختلفة كذلك توفير الرفيق للمسن.

تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة للمسنين من خلال 191 نادي للمسنين

وأوضحت التضامن الاجتماعي أنه يتم تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة للمسنين من خلال 191 نادي للمسنين علي مستوي الجمهورية و52 وحدة علاج طبيعى و26 مركز تأهيل إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن التي تقدمها الوزارة للمسنين بالمنازل، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية .

وحول خدمات بنك ناصر الاجتماعي للمسنين أوضحت أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن ومنها شهادة رد الجميل التى تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهماتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات ولضمان توافر حياه كريمة لهم وتحسين جودة الحياة.

كما تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديد ومترو الأنفاق هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.