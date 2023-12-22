توصيل المعاش للمنزل.. امتيازات لكبار السن في قانون حقوق المسنين

أكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن مشروع قانون حقوق المسنين يحتوي في طياته على العديد من المزايا والامتيازات لكبار السن التي من شأنها تيسير شكل حياتهم اليومية.

مراعاة في خطط المرافق

ولفت الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يوفر خدمة توصيل معاش المسن إلى المنزل، وهو ما يتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتكون هذه الخدمة بمقابل مادي، ويساوي نصف بالمئة من قيمة المعاش المستحق، والتحصيل يتم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي.

لفت إلى أن القانون يلزم الدولة بمراعاة احتياجات كبار السن في خططها للمرافق العامة، بحيث تكون مناسبة وتراعي قدراتهم الصحية والجسدية المتدنية بسبب كبر السن وكذا تشجيع إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.

الإهمال في رعاية كبار السن

أضاف أن أن الإهمال في رعاية كبار السن، يؤدي إلى توقيع عقوبات على الشخص الذي أهمل في حمايتهم خاصة إذا أدى ذلك إلى تعريضهم للخطر، وتكون العقوبة في هذه الحالة وفقا لمشروع قانون حماية حقوق كبار السن، هي الحبس لمدة سنة كحد أقصى، ودفع غرتمة تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 10 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتيين العقوبتين، وتطبق العقوبة على المسؤول عن رعاية المسن وأهمل في القيام بدوره.