«تعليم القاهرة»: انضباط امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل دون مشكلات

بدأت امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في القاهرة اليوم الثلاثاء، للصفوف الدراسية «الرابع، والخامس، والسادس» للعام الدراسي 2024 بمحافظة القاهرة والتي تنطلق اعتبارا من اليوم وحتى 10 يناير.

سير الامتحانات دون أي عقبات

وأكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، متابعة الانضباط داخل اللجان والالتزام بالضوابط الامتحانية لصالح الطالب، مشيرا إلى أنّ جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان سير حسن سير الامتحانات دون عقبات.

متابعة أي حالات طارئة داخل اللجان

وأضاف وكيل وزارة التعليم في بيان، أنّه جرى التنبيه على الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية.

وأشار وكيل تعليم القاهرة، إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان، لسلامة الطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2023.