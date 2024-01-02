«صحة الشرقية»: الترخيص لـ317 منشأة طبية خاصة وتحرير 719 مخالفة خلال 2023

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية 317 ترخيصا للمنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الشرقية، وذلك خلال عام 2023، منها 133 عيادة طبية، و82 عيادة أسنان، و18 مركزا طبيا، و11 عيادة تخصصية، و20 مركز علاج طبيعي.

غلق 319 منشأة طبية مخالفة بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال العام، أسفرت عن غلق 319 منشأة طبية خاصة مخالفة بفارق 3.3% أقل عن العام الماضي.

انضباط المنظومة الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرارية انضباط الميدان الطبي الخاص، وارتفاع درجة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة، والتي كان منها مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، ومعامل للتحاليل الطبية، وغيرها، تعمل بدون ترخيص، إضافة لتحرير 719 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة بمختلف مراكز المحافظة.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.