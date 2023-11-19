«صحة سوهاج»: غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة مخالفة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، عدة حملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، لمراجعة تراخيص لتلك المنشآت وضبط العمل بها.

حملات مكثفة لمتابعة المنشآت الطبية

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ على صحة المواطنين، وفي إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، حيث قام فريق من إدارة العلاج الحر بشن حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركزي طهطا والمنشأة أسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة، وتضمنت الإغلاقات مركزين للحضانات ومركزين لجراحة النساء والتوليد وعيادة أطفال ومعمل، وشملت المخالفات التي رصدتها عدم استيفاء شروط الترخيص وعدم اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى مما يشكل خطراً على صحة المرضى وكذلك إنذار 5 منشآت أخرى، وتضمنت أيضا مركزين للحضانات وعيادة أسنان وعيادة باطنة وغدد صماء ومركز للبصريات.

الحملات في جميع مراكز المحافظة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبوهاشم، أن الحملات ستشمل جميع مراكز المحافظة وفق خطة مديرية الصحة، والتي ناقشها خلال اجتماعه بإدارة العلاج الحر الأسبوع الماضي، وبدأت فورا في تنفيذها، وذلك لضبط المخالفين ولضمان وصول خدمة طبية آمنة للمرضى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.