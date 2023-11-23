غلق 10 منشآت طبية مخالفة في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنّ إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية، شنت حملات تفتيشية مفاجئة، جرى خلالها المرور على 140 منشأة طبية خاصة، تشمل نحو 54 عيادة خاصة و16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 32 مركزًا و معملًا من بينها، 9 مراكز ومعمل غير مرخص.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان له، إلى أنّ الحملات جاءت في ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات وزارة الصحة، وبناءً على تعليمات محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى إنذار 4 منشآت طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 10 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة وإدارتها بدون ترخيص، وفي الوقت ذاته، جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

فحص 9 شكاوى ومعاينة 18 منشأة

وأضاف «فؤاد» أنه جرى فحص 9 شكاوى ومعاينة 18 منشأة، مؤكدًا أنه لا تهاون في اتخاذ كل التدابير اللازمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.