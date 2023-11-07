إصدار 79 قرارا بغلق منشآت طبية مخالفة في حملة بكفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة وتماشيًا مع خطة الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحية، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر.

151 منشأة طبية خاصة بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 151 منشأة طبية خاصة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تنوعت ما بين «مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعي» وغيرها.

تنفيذ 8 قرارات غلق بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ

كما قامت الحملة بإصدار 79 قرار غلق للمنشآت التي تعمل بالمخالفة للقانون، وتم تنفيذ 8 قرارات غلق بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، وتحرير 5 إنذارات لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها لبعض المنشآت الخاصة المرخصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات، ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.