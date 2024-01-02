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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تقتحم أماكن متفرقة بالضفة الغربية ليلا ونهارا

كتب:

هانى حسن
02:40 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، ولاء السلامين، إنّ الاقتحامات الإسرائيلية متواصلة ليلا ونهارا وتجري بأماكن متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما تمركزت قوات الاحتلال بشرق قلقيليا، حيث كان هناك تعزيزات كبيرة وصلت إلى بلدة عزوم، واشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء من بلدة عزون شرق قلقيليا، وصادر الاحتلال تسجيلات الكاميرات بالمحلات.

وأضافت المراسلة خلال رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت طولكرم واعتقلت مواطنا واندلعت مواجهات في المكان.

وتابعت أنّه هناك اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين، وكان هناك إصابة لشاب بشظايا باليد وأعاق الاحتلال وصول سيارات الإسعاف.

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بقلم هانى حسن