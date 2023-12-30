الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل عائلات 3 شهداء في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأخطر جنود الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منازل عائلات 3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، في 16 نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، إن المنازل تعود لعائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة.

وفي سياق الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل جنود الاحتلال، شقيقين فلسطينيين أحدهما يدعى محمود والآخر يوسف علي النجادة واعتدت عليهما بالضرب، واستولت على مركبتيهما في بادية عرب النجادة بمسافر يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، دخل الأسير الفلسطيني سعيد درويش محمود عمران «44 عاما»، من قرية صير جنوب شرق جنين، اليوم السبت، عامه الـ20 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

«واشنطن» تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة

وفي وقت سابق، وللمرة الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري، تخطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس للموافقة على صفقة بيع أسلحة طارئة لإسرائيل، وأبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، المؤسسة التشريعية، باتخاذ قرارًا طارئًا ثانيًا يسمح ببيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار، تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف مدفعية من نوع «إم 107»عيار 155 ملم، وفقا لسلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على الصفقة.

«واشنطن»: من المهم ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها

في 9 ديسمبر الجاري، وافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على بيع نحو 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، التزام «واشنطن» ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة تل أبيب على الدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبقوتنيك» الروسية.