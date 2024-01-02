طريقة حجز موعد التأمين الصحي في محافظة بورسعيد

وفرت هيئة الرعاية الصحية التابعة للتأمين الصحي الشامل خدمة حجز موعد التأمين الصحي في محافظة بورسعيد من خلال رقم محدد يتصل به المنتفع من التأمين الصحي الشامل للحصول على حجز الخدمة وتوجيهه إلى طبيب الأسرة المختص وفي حالة الطوارئ يتخذ الطبيب المختص إجراءات محددة لنقله إلى المستشفى

خطوات حجز موعد التأمين الصحي في محافظة بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية في بيان سابق لها عن خطوات حجز موعد التأمين الصحي في محافظة بورسعيد لحصول المنتفع على الخدمة وهي الاتصال بالرقم الموحد وهو 15344 ليجيبه أحد الموظفين بطلب الاسم بالكامل وبطاقة الرقم القومي الخاص بالشخص والزوجة وشهادات ميلاد الأبناء في حالة الكشف عليهم.

ويتم تحديد موعد الكشف عند طبيب الأسرة بمركز طب الأسرة التابع له المنتفع حسب التقسيم الجغرافي والتأكيد عليه بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد ثم التوجه إلى مركز طب الأسرة قبل نصف ساعة من الموعد ويقدم المنتفع بطاقة الرقم القومي له أو للزوجة وشهادات ميلاد الأبناء في حالة الكشف عليهم وتسجيل بياناتهم لدى الموظف المختص ثم الدخول إلى غرفة قياس الضغط والوزن ثم العرض علي طبيب الأسرة المختص حيث يكشف عليه من خلال الملف الطبي للشخص أو العائلة ويقدم له خدمة الرعاية الأولية بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل والأدوية، ويتم تحويل المنتفع إلى المستشفى في حال حاجته للتحويل من قبل طبيب الأسرة.

بورسعيد أولى محافظات التأمين الصحي الشامل

كانت محافظة بورسعيد هي الأولى في تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية عام 2018 حيث تمثل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفائتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، ويهدف الى تغطية صحية الزامية لجميع المواطنين المصريين.