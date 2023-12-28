«الصحة»: انعقاد اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل شهريا

عقدت وزارة الصحة الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.

تشجيع الاستثمار في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار الوزارة إلى وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار في منظومة التامين الصحي الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تضم ممثلين من «وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة».

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمانة الفنية ستكون بمثابة ذراع فني وتنفيذي للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التي تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية للاطمئنان على جودة الخدمات في المحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة، منوهًا إلى أن انعقاد اللجنة التنسيقية سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لدولة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع أن وزارة الصحة تؤكد أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية، بالإضافة للاستعداد الكامل لانضمام محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

ونوه عبد الغفار إلى وجود حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول في المنظومة، باعتبارهم شريك أساسي، مشيرا إلى أن معايير الجودة هي الفارق الأساسي بين المنظومة الجديدة والقديمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، على قرار اللجنة بتشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالجهد المبذول لمنظومة القطاع الصحي بشكل عام، وأشار إلى ضرورة إنشاء آليه مؤسسية دائمة تساعد على امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة.

توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية

وأوضح وزير المالية، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال في توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا إلى ضرورة دورية الانعقاد الدائم للأمانة الفنية لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية و جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعمرو عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.