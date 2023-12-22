جامعة المنصورة تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

تستعد جامعة المنصورة لحصول مستشفيات الجامعة على اعتماد GAHAR، تمهيدا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة آليات الانضمام.

انضمام جامعة المنصورة لمنظومة التأمين الصحي

وأشاد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، بما تقدمه الهيئة لتطوير الخدمة الطبية والتي تعد إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والتي تعمل على إصدار متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد لكافة المستشفيات والمنشآت الطبية وفقا لمعايير عالمية في تقييم المستشفيات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح شهادة دبلوم مهني، مؤكدا أن البروتوكول بادرة تعاون مثمرة تهدف لحصول المستشفيات المراكز الطبية بالجامعة على الاعتماد من الهيئة استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون المستشفيات الجامعية مهيأة ومعتمدة للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.

جامعة المنصورة تضم مراكز طبية عالية التخصص

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن جامعة المنصورة العريقة تضم مراكز طبية عالية التخصص ذات سمعة متميزة تقدم خدماتها للمريض المصري وتقدم خدمات متميزة ليس للمريض المصري، فقط بل امتدت خدماتها إلى الخارج يبحث عنها المريض في الدول العربية والأجنبية، وهي جامعة متميزة من كل الجوانب علميا وبحثيا وبها قامات علمية متميزة، مؤكدا أن توجيهات رئيس الجمهورية أن تكون المستشفيات الجامعية قاطرة الخدمات الطبية للمواطن المصري في منظومة التأمين الصحي الشامل.

إقامة مدينة طبية خضراء على مساحة 55 فدانا

وتفقد الوفد مركز الكلى والمسالك البولية ومركز جراحة العيون ومركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الذي يدعم سرعة حصولها على اعتماد GAHAR، حيث تمتلك جامعة المنصورة إمكانيات وتجهيزات طبية لتقديم خدمات علاجية متميزة وإجراءات جراحية حرجة تتم لحوالي 600 ألف مريض سنويا وتوفير 4 آلاف سرير، ومن المقرر زيادة 6 آلاف سرير ضمن خطة التوسع، كما سيتم إقامة مدينة طبية خضراء على مساحة 55 فدانا بمدينة جمصة، ومن المتوقع أن تمثل نواة للسياحة العلاجية مستقبلا.