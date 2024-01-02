طريقة حجز موعد التأمين الصحي في عيادات محافظة أسيوط.. اعرف الرابط

أتاحت هيئة التامين الصحي، خدمة حجز موعد التأمين الصحي في عيادات محافظة أسيوط، إلكترونيًا للمنتفعين وذلك خلال رابط هيئة التأمين الصحي عبر الإنترنت فضلا عن تخصيص عيادات تأمين صحي مختلفة بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

حجز موعد التأمين الصحي

وحول حجز موعد التامين الصحي في عيادات محافظة أسيوط إلكترونيًا تتم عبر موقع هيئة التأمين الصحي من خلال الخطوات التالية: تبدء أولي الخطوات بالدخول على المنظومة الإلكترونية لحجز عيادات التأمين الصحي مجانا ثم كتابة الرقم القومي للمنتفع وبعدها الضغط على تحري أحقية الانتفاع، وانتظار ظهور بيانات الفحص الطبي ثم اختيار التخصص واسم الطبيب حيث تضم كل عيادة عدة أطباء واختيار التوقيت المناسب للفحص.

أماكن عيادات التأمين الصحي بمحافظة أسيوط

وتتضمن أماكن عيادات التأمين الصحي بمحافظة أسيوط، إدارة فرع التأمين الصحي بمدينة أسيوط بشارع الثورة، والمنطقة الطبية الأولي بشارع الثورة وإدارة اللجنة الطبية العامة بأسيوط بمساكن المعلمين بشارع النميس، ومستشفي المبرة بحي شرق أسيوط وعيادة مجمع المصالح بجوار محطة السكك الحديد، وعيادة السلام بشارع كدواني بمدينة أسيوط.