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رئيس جامعة أسيوط يُعيّن قيادات جديدة في كلية الطب البيطري

كتب:

حسن عبد النعيم
11:22 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات بتعيين عدد من القيادات، بكلية الطب البيطري بالجامعة، والتي تضمنت؛ تعيين وكيل، وتجديد ندب ثلاثة من أساتذة كلية الطب؛ للإشراف على رئاسة مجالس الأقسام بالكلية.

وكيل الكلية 

وتضمنت القرارات؛ تعيين الدكتور محمود رشدي عبد اللاه الأستاذ بقسم طب الحيوان، بكلية الطب البيطري، وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

رؤساء الأقسام 

كما شملت القرارات؛ تجديد ندب، الدكتورة ابتسام محمد حسن المليجي الأستاذ المتفرغ بقسم الفسيولوجيا الطبية، بكلية الطب بالجامعة، إلى جانب تجديد ندب الدكتور أحمد كمال دياب الأستاذ بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب، وتجديد ندب الدكتورة رجاء حمدي محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية، بكلية الطب، وذلك لمدة عام لكل منهم.

ووجه رئيس الجامعة، القيادات الجديدة؛ بضرورة العمل الجاد؛ من أجل تطوير منظومة الطب البيطري بالجامعة، ومواكبة التقدم العلمي في مجالات تنمية الثروة الحيوانية.

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