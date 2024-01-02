«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أكد عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اليوم الأول من امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدارس المحافظة، انتهى دون شكاوى من الطلاب أو رصد حالات غش بينهم.

متابعة وكيل الوزارة لسير الامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه قام في الصباح بالمرور على عدد كبير من المدارس لمتابعة لجان الامتحانات في عدد من الإدارات التعليمية، واطمأن من الطلبة على مستوى الامتحان، ولم يتلق شكاوى منهم، ثم تابع عن طريق غرفة عمليات مديرية تعليم الإسكندرية التي لم تسجل أي شكاوى من الطلاب على مستوى الإسكندرية ولم ترد شكاوى أو خروقات قام بها الطلاب، وشهدت اللجان انتظام وهدوء من بداية اليوم لنهايته.

غرفة عمليات في إدارة العجمي التعليمية

فيما قال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إنه في ضوء توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية، بدأت غرفة عمليات إدارة العجمي التعليمية منذ فجر اليوم بمتابعة مطبعة الأسئلة ومركزي توزيع الأسئلة بمدرسة المكس ومدرسة اللواء محمد نجيب، ثم متابعة سير الامتحان بعدد من مدارس الإدارة، وتم المرور على مجمع مدارس طلائع العجمي الرسمية وبعدها مدرسة أمير الشعراء الابتدائية، والتأكد من وجود جداول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.