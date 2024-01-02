خريطة القوافل الطبية لشهر يناير في قرى حياة كريمة بأسيوط.. خدمات مجانية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت اليوم الثلاثاء ولمدة يومين بقرية رفاعة الطهطاوي، التابعة لمركز أبنوب، وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة.

خريطة القوافل العلاجية

وأوضح محافظ أسيوط، أن القوافل العلاجية انطلقت في 2 يناير الجاري وتستمر لمدة شهر بواقع يومين في كل قرية، لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة بـ3 مراكز على مستوى المحافظة، هي أبنوب وأبوتيج وأسيوط، لتوفير الرعاية الطبية لهم.

وذكر المحافظ، أن القوافل تستكمل خدماتها بالكشف على مواطني قرية النخيلة بمركز أبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير، وتنتقل بعدها لقرية المسعودي يومي السبت والأحد 13 و14 يناير، ومنها لقرية أبوخرص يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يناير وتواصل تقديم خدماتها الطبية يومي السبت والأحد 20 و21 يناير بقرية بني سميع، ثم قرية نزلة كعب بنفس المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يناير، وبعدها تتوجه لمركز أسيوط لتقدم خدماتها بقرية نجع سبع يومي السبت والأحد 27 و28 يناير ثم تختتم القافلة أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج.

تسهيل عمل القوافل

كان اللواء عصام سعد تلقى تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر يناير 2024 ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكل سبل الدعم لهذه القوافل، للقيام بعملها على أكمل وجه، للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.