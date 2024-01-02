بعد فشل تحقيق الأهداف.. تفاصيل خطة «الاحتلال الإسرائيلي» لتحقيق مكاسب في غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «بعد الفشل في تحقيق الأهداف.. محاولات إسرائيلية لتحقيق أي مكاسب على الأرض».

وذكر التقرير: «محاولات إسرائيلية لتحقيق أي مكاسب على الأرض يخفي بها جيش الاحتلال فشله في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، وهي السيطرة على القطاع والقضاء على الفصائل الفلسطينية».

وأضاف: «آخر تلك المحاولات هو خطة الاحتلال التي ينتظر المصادقة عليها من قبل مجلس الحرب لتقسيم قطاع غزة إلى محافظات فرعية تسيطر عليها العشائر والعائلات الكبيرة التي تعرف باسم الحمائل، وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنّها معروفة لدى الشاباك والأهالي وستتولى وفقا للخطة توزيع المعونات وتدير الحياة المدنية بغزة خلال فترة ما بعد الحرب وذلك لحين ترتيب إدارة دائمة للقطاع».