«أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج الدعوي «الكونيات في القرآن» اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ انطلاق أولي فعاليات البرنامج الدعوي «الكونيات في القرآن الكريم»، اليوم الثلاثاء، في 37 مسجداً علي مستوي المحافظة، ضمن نشاط «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

انطلاق فعاليات برنامج «الكونيات في القرآن الكريم»

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تطلق أولي فعاليات البرنامج الدعوي «الكونيات في القرآن الكريم»، اليوم الثلاثاء، في 1012 مسجداً على مستوي الجمهورية ومن بينهم 37 مسجداً بكفر الشيخ، حيث يستمر البرنامج خلال شهر يناير، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأكد «بسيوني»، أنّ فعاليات برنامج «الكونيات في القرآن الكريم» تشمل اليوم ندوات تحت عنوان «حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان»، مشيراً إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف.