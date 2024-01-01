«أوقاف كفر الشيخ» تنظم 3 ندوات بعنوان «الإمام النسائي نشأته وحياته» اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم 3 ندوات علمية بثلاثة مساجد من المساجد الكُبرى بالمحافظة، بعنوان «الإمام النسائي رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية»، اليوم الاثنين، ضمن 66 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، على هامش برنامج «أئمة الحديث الدعوي»، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم 3 ندوات بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 66 ندوة علمية بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، ضمن برنامج «أئمة الحديث الدعوي»، وسيتم تنظيم 3 ندوات بمساجد الوحدة بسيدي سالم، والجيزاوي بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ، وسعادة فريج بقرية دفرية بمركز كفر الشيخ، تحت عنوان «الإمام النسائي رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء، اليوم الاثنين، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.