«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح 3 مساجد جديدة غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، 3 مساجد جديدة، غدًا الجمعة، بمركزي «الرياض، وبيلا»، ضمن 18 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 14 جديدًا، و4 صيانة وتطوير.

افتتاح 3 مساجد جديدة بكفر الشيخ

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيجري افتتاح 3 مساجد جديدة، غدا الجمعة، وهي «مسجد أبو العمايم بقرية أبو العمايم بمركز بيلا، ومسجد أبو سعيد الكبير بقرية أبو سعيد بمركز الرياض، ومسجد بشلا الكبير بقرية بشلا بمركز الرياض».

وأوضح «بسيوني»، أنّه سيُشارك في افتتاح المساجد، بحضور عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «نداءت القرآن الكريم للمؤمنين»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 417 مسجدا في 11 شهرا

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بداية من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 417 مسجدًا، منها 322 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و95 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 22 ديسمبر 2023، عدد 11 ألفًا و439 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليارًا و613 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.