«أوقاف كفر الشيخ» تشدد على منع وضع صناديق التبرعات في المساجد

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات الفرعية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه مع بداية العام الجديد، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات.

الالتزام بخطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية

وخلال الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع، وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن منعًا للتعرض للمسائلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ جمهور أو أئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية، وبرنامج تصحيح التلاوة، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، فضلاً عن نقل كافة الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي بجميع الإدارات الفرعية.

منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها

كما شدّد وكيل الوزارة على منع نقل أو ندب أي إمام أو عامل من مسجد لآخر إلا بعرض مذكرة عليه، ناهيك عن منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها، وأنّه من يُخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.