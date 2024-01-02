محافظ المنيا يسلم أجهزة ومساعدات عينية لـ100 عروس من الأولى بالرعاية

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجهزة ومساعدات عينية لـ100 عروس من فتيات الأسر الأولى بالرعاية، مقدمة من البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون للأسر الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع

وهنأ المحافظ الفتيات المستفيدات من الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري، معربا عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع لتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين.

توفير المساعدات العينية والسلع الغذائية للمستحقين

كما أعرب المحافظ عن شكره لكل من المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور فتحي هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، مشيدا بجهود البنك الزراعي المصري لحرصه الدائم على المشاركة في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة سواء من خلال توفير المساعدات العينية أو توزيع السلع الغذائية للمستحقين وتقديم تسهيلات للشباب والمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب ما تقدمه الدولة من جهود لتوفير حماية اجتماعية لتلك الفئات لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة بما يحقق أهداف التنمية الريفية.