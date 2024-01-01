فحص 11 ألف مواطن ضمن 7 قوافل طبية في المنيا خلال ديسمبر الماضي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية، إذ جرى إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها 100 مليون صحة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تنفيذ 7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الماضي

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الماضي في (قرى طرفا، العزيمة، ومنقطين بمركز سمالوط، منشأة الدهب وصفط الغربية بمركز المنيا، كفر الصالحين بمغاغة و قرية الهمة بمركز مطاى)، وجرى تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 919 مترددا

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم الكشف على 11 ألفا و719 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عدد 962 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 68 حالة، و أشعة عادية لعدد 39 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 762 مترددا وتحويل داخلي لعدد 592 حالة وتحويل للمستشفى 82 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 919 مترددا.