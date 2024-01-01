استمرار حملات النظافة ودعم منظومة الإنارة ورفع الإشغالات بمراكز المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، ومحيط الكنائس والمدارس وذلك استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفي إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الأحياء

ففي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية للقرى والأحياء، حيث شملت الحملات قرى (بردونه - أبوالعباس - ابطوجه - صندفا - أبوجرج - شلقام) وحي جنوب وحي شرق المدينة وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي، وضمن الاستعداد لعيد الميلاد المجيد قامت الوحدة المحلية بصندفا بأعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات أمام الكنائس، كما تم تمهيد وتسوية الشوارع بالجريدر بقري بردونه وأبوالعباس وأبطوجه، ومتابعة أعمال الرصف بحي شرق أعمال الرصف بالشارع الثاني والثالث بتقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة مع إزالة التعديات على خط تنظيم الشارع.

توسيع نهر الطريق للمارة والسيارات

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، جهودها اليومية في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بقرى (منبال _ بردنوها _ إبوان _ ابوعزيز _ حلوه)، بالإضافة إلى أعمال صيانة أعمده الإنارة والكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية بقرية منبال، وتم تنفيذ حمله لرفع الإشغالات بحي شرق المدينة حيث تم رفع الإشغالات وتم وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين وذلك لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات.

كما تابعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة المنيا جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من الطريق العام بقرى تلة وصفط الخمار وبنى أحمد الغربية وطوة، ونقلها الى المقلب العمومى بالظهير الصحراوي للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض، الي جانب القيام بأعمال صيانة للأعمدة والكشافات وتغيير اللمبات التالفة بدائرة الوحدة المحلية وكذلك بمحيط الكنائس.

ومن جانب آخر، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – ملوى) حملات مكثفة لأعمال النظافة حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملات مكثفة لرفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق بشوارع وقرى المركز، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق المؤدية للكنائس ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح، وفي مركز ومدينة ملوى، نظمت الوحدات المحلية، حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة وقرى (البرشا ـ نواي ـ دروة ـ تنده ـ قلندول ـ الروضة ـ إبشادات) وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتم تمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر، وكذلك استمرار اعمال صيانة اعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية، واستجابة لشكاوي المواطنين بقرية البرشا تم شفط المياه من الشارع العمومى اثر كسر بماسورة المياه.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (ديرمواس - أبوقرقاص) جهودهما في في النهوض بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات، ففي مركز ديرمواس تم عمل حملات مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بقرى (دلجا – نزلة البدرمان – تل بني عمران) بالإضافة تمهيد وتعديل مراسي المعديات النيلية بالبر الشرقي بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل وذلك للتغلب على انخفاض منسوب مياه النيل، وفي مركز أبوقرقاص تواصلت حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الطرق الرئيسية والفرعية بقرى (أبوقرقاص البلد وابيوها وبنى موسى).