«جمعية رجال الأعمال» تقترح ضمّ الحديد والأسمنت إلى قائمة السلع الاستراتيجية

اقترح المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، التوسع في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضم سلع أخرى إلى قرار السلع استراتيجية طبقا لقانون جهاز حماية المستهلك، ومنها مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت التي يعمل من خلالها ملايين المصريين من خلال شركات التطوير العقاري والمقاولات، ويستفيد منها ملايين المصريين الباحثين عن وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية.

وأكد عبداللاه، في بيان عنه، أنّ الدولة تعمل بقوة لضبط حركة الأسواق بشكل جيد، منعا للمغالاة بشكل غير مبرر، متابعا: «نحتاج إلى مزيد من السيطرة على حركة الأسواق والضرب بيد من حديد على المغالين والمضاربين في أسعار المنتجات المختلفة دون مبرر».

ودعا عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى دراسة بعض منتجات القطاعات الأخرى التي تمثل مشكلة كبيرة في حالة حبسها أو ندرتها بالأسواق أو المغالاة في أسعارها.

وأوضح عبد اللاه أنّ 2024 سيشهد جني ثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بمختلف القطاعات طوال السنوات الماضية، لكن الأحداث العالمية والمحيطة بنا كان لها أثر غير جيد على اقتصاد العالم كله ومصر بالطبع جزء من العالم.