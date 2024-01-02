سكرتير عام محافظة البحيرة: إجراء اختبارات المتقدمين للوظائف إلكترونيا

تابع اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة؛ والوحدات المحلية في تخصص مدني.

وأوضح «بدر» حرص محافظة البحيرة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية، وتطبيق كافة قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.

إجراء اختبارات وظائف محافظة البحيرة إلكترونيا

وأشار السكرتير العام إلى أن الاختبارات لوظائف محافظة البحيرة تجري بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، كما تم تقسيم الإختبارات علي فترات زمنية مناسبة لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية.

وذكر السكرتير العام أنه تم إجراء عدد من الاختبارات في عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية وجار استكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات فى الموعد، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.