«تموين البحيرة»: تحرير 33 محضرا للمخالفين في حملات على المخابز والأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لضبط الأسواق، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 200 شيكارة كيماوي مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق الحرة، عمل أحد الاشخاص بناحية مركز دمنهور، على تجميعها بغير وجه حق لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تنفيذ 3 حملات تموينية أسفرت عن تحرير 18 محضرًا لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت أيضا مدينة كوم حمادة تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة كفر الدوار تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحال والمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.