خطة لتحسين الوضع السكاني وتوفير خدمات الرعاية الصحية بمطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، لقاء مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والوفد المرافق من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان ورؤساء ومديري القطاعات، لمناقشة القضايا السكانية على مستوى محافظة مطروح.

تحسين الوضع السكاني في مطروح

وتناول اللقاء مناقشة خطة تحسين الوضع السكاني بمطروح، مع توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية وغيرها للحفاظ على صحة المرأة والطفل، مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية ويحافظ على حقوقها وينمي المجتمع، خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، وذلك في إطار مبادرة على مستوى الجمهورية تنفذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية، وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى، مع تنفيذ خطة على النطاق المحلي وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية.

مؤشر تقييم للنمو السكاني

وجرى طرح وضع مؤشر للتقييم والمتابعة النمو السكاني بسبب عدد السكان المتزايد، يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز اقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر 2030، ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان وللحفاظ على صحة المواطن المصري، مثل مبادرة 100 مليون صحة وغيرها.

مبادرة حياة أفضل لكل أسرة

كما ناقش اللقاء أهمية دور كل جهة في دعم المبادرة لتحقيق حياة أفضل لكل أسرة، والوصول إلى أقصى المناطق من أجل تكوين أسرة سليمة مع تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وأطفالها، وتوعيتها وتثقيفها بالأساليب الصحية السليمة والعمل على منع التسرب من التعليم والارتقاء به خاصة للفتيات، والتوعية بخطورة الزواج المبكر والعمل على تقديم مزيد من حوافز ومشروعات تحسين مستوى الدخل الاقتصادي مع زيادة التمكين والتشغيل الاقتصادي للسيدات والفتيات، وحصر كل التحديات، ومشاركة قيادات المجتمع المحلي، وجهود تعاون المجتمع المدني والأحزاب وغيرها وعرض تقرير كل ثلاث أشهر للعرض على مجلس الوزراء.