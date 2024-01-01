وكيل «صحة سوهاج»: الدولة تتخذ خطوات جادة للتوعية بالقضية السكانية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، لقاء موسعا مع مديري مديريات الشؤون الصحية والأوقاف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وشارك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج في اللقاء ممثلا للقطاع الصحي بالمحافظة.

ويأتي ذلك اللقاء الموسع بهدف تنسيق العمل المشترك بين الوزارتين والتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية.

وقال وكيل صحة سوهاج، إن الدكتور خالد عبدالغفار شدد على أن القضية السكانية قضية هامة وعلى رأس قضايا الوطن، كما أكد الوزير على العلاقة الوثيقة بين العلم والدين في أهمية الصحة الإنجابية.

زيادة الوعي بالجانب الصحي في التنمية السكانية

وأكد أيضا خلال محاضرة علمية ألقاها عن الدور الهام للدعاة والأئمة بالتعاون مع الأطباء وأثره على زيادة الوعي بالجانب الصحي في التنمية السكانية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف اتخذت خطوات جادة في سبيل التوعية بالقضية السكانية وتخصيص موضوع الخطبة الجمعة القادمة لهذا الشأن، موضحاً على أهمية العمل المشترك بين العلماء والأطباء، وذلك من خلال تنسيق واضح على مستوى وكلاء الوزارة في كل محافظة ويتم خلاله ترشيح عدد من الأطباء الملمين إلماماً تاماً بهذه القضية ومخاطبة الرأي العام بها وذلك عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى على مستوى المحافظات.

وأكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو مزيد من التعاون القائم بين الوزارتين، ولن يكون الأخير بل سيتبعه العديد من اللقاءات المثمرة في هذا المجال.