4 خطوات بسيطة لفصل الأبناء من بطاقات التموين في المحافظات

خطوات بسيطة يتبعها أصحاب البطاقات التموينية لفصل الأبناء عن البطاقات، حيث يبحث الكثيرون من المواطنين بالوجهين البحري والقبلي عن طرق فصل الأبناء خصوصا المتزوجين من بطاقات التموين لاستخراج بطاقات تموينية لهم بشكل منفصل مع زوجاتهم.

4 خطوات لفصل الأبناء من بطاقات التموين

وأكد المحاسب عماد عبد الغني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أن خطوات فصل الأبناء من بطاقات التموين بالمحافظات والمستحقين للمقرات التموينية، تكون كالتالي:

- يتم التسجيل الدخول بالحساب الشخصي على البوابة الرقمية من هنا.

- اختيار خدمة الفصل الاجتماعي.

- كما يتم عقب ذلك تحديد سبب الفصل.

- كما يتم عقب ذلك اتباع وملء البيانات المطلوبة بشأن بطاقة التموين.

خدمات الحصول على بطاقات الفصل التموينية

وأشار إلى أنّ يتم التواصل مع الأشخاص بالفصل عبر مكاتب التموين القريبة للمتقدم بغرض استخراج بطاقة تموينية بالفصل، أو أقرب بقال تمويني له، مشيرًا كما يتم التواصل مع المتقدم عبر الرسائل علي الموبايل، من خلال البيانات المسجلة على البوابة الرقمية السابق ذكرها.