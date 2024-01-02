إنشاء 6 مكاتب جديدة لخدمة البطاقات التموينية الذكية في الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه تم تطوير عدد من المكاتب والخدمات المطورة، وجرى إنشاء 6 منها للبطاقات التموينية الذكية، ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة 38 مركزًا بالإضابة إلى شباكين في المركز المتميز.

11 شباك خدمة في مجمع العاشر من رمضان

وأضافت أنه تم انشاء مجمع للخدمات التموينية بالعاشر من رمضان مكون من 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر، ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان وتم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والأثاث بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين علي المجمع.

ولفتت إلى أن مركز خدمة هرية رزنة حصل على ترتيب متميز على مستوى الجمهورية حيث أنه من ضمن أفضل عشر مراكز فى جائزة التميز الحكومي.

الرد على شكاوى المواطنين

وفي مجال خدمة المواطنين أوضحت أنه تم الرد على عدد 146 شكوى واردة علي البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بنسبة تنفيذ 100 %، كما تم الرد علي عدد 4105 شكوى واردة علي البوابة الالكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ 96 %.