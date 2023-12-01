محافظ المنوفية: توفير 1200 طن سكر حر وتوزيعها على البطاقات التموينية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم ضخ 1200 طن سكر حر لسد احتياجات مواطني المحافظة، وذلك من خلال منافذ البقالين التموينيين ومشروع جمعيتي، على أن يتم صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها على كل بطاقة تموينية، ويتم الصرف مع مقررات شهر ديسمبر المقبل، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة للتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

ضح كميات كبيرة من السكر في المنافذ بالمنوفية

يأتي هذا في إطار التنسيق بين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة التموين في دعم جهود الدولة في توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وضبط منظومة الأسعار وطرحها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.

محافظ المنوفية يشدد على أحكام الرقابة بالأسواق

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.