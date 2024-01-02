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محافظ القاهرة يرأس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

كتب:

وائل فايز
04:48 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
جانب من اللجنة

جانب من اللجنة

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وسكرتير عام حي بدرجة مدير عام، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقابلات شخصية للمتقدمين

أشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لـ22 من المتقدمين، إذ جرى فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .

الدفع بالكوادر الشابة وتمكين المرأة

أكد «عبد العال» استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة في عدد من الوظائف القيادية بها في إطار استراتيجية الدولة المصرية في رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.