محافظ القاهرة يشدد على سرعة فحص مشكلات المواطنين المقدمة للمركز التكنولوجي

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشكلات المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

تطوير الخدمات

وأشار المحافظ خلال زيارته للمركز إلى توافر أحدث التقنيات التكنولوجية، لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأضاف أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري بها ضمن رؤية الدولة 2030، بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.