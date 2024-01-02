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نائب محافظ القاهرة يتابع المرحلة الثانية من إزالة 66 عقارا بألماظة

كتب:

وائل فايز
12:11 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، جولة لمتابعة أعمال إزالة المرحلة الثانية لعدد 66 عقارًا، بعد صرف التعويضات، ضمن أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بمصر الجديدة، وذلك في إطار إعادة تخطيط  منطقة ألماظة بمصر الجديدة، وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

إعادة الشيء لأصله

من ناحية أخرى، وجّه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، بينما تابع حي مصر الجديدة  مع دارة الطرق، الانتهاء إعمال إعادة الشيء لأصله بشارع الأثري بن نافع، مع شارع غرناطة، حتى مستشفى القاهرة التخصصي بمصر الجديدة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.