«طاقة النواب» تناقش مشاكل أكشاك الكهرباء في مدينة 6 أكتوبر

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

مراجعة أكشاك كهرباء أكتوبر

استعرض هشام حسين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة يتعرض لها المواطنون في عدد من المناطق بأكتوبر، بسبب أكشاك الكهرباء، محذرا من مخاطر ذلك على صحة المواطنين، مطالبا بعمل مراجعة حقيقية لكل الأكشاك.

التحرك لإنهاء الأزمة

واتفق معه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة طاقة النواب، مشددا على ضرورة التحرك لإنهاء هذه الأزمة حرصا على حياة المواطنين.

وشدد «السويدي»، على ضرورة الرقابة على أكشاك الكهرباء لمنع تعرضها للسرقة، والمرور عليها بشكل مستمر.

من جانبه، تعهد المهندس مدحت فودة رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة، بمراجعة كل الأكشاك في منطقة أبناء الجيزة، مؤكدا أنه خلال شهر سيجري إنهاء المشكلة بشكل كامل.