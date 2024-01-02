جمال شعبان يحذر من عادة أثناء الجلوس تصيبك بأمراض خطيرة.. ما هي؟

عادات يمكن أن تفعلها دون أن تدري أنها تسبب أمراضا خطيرة، وتؤثر على صحتك، من بينها عادة هّز القدمين أو الرجلين، وهي عادة منتشرة بشكل كبير وتدل على علامات كثيرة، وهي ما حذر منه الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عادة هّز الرجلين أو القدمين

جمال شعبان، قال في منشوره، إن الأشخاص الذين يتمسكون بهز أرجلهم كثيرا وهم جالسون، أو من يتقلبون كثيرا خلال النوم، هم أكثر عرضة للإصابة بأزمات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

لا تسبب عادة هّز الرجلين أو القدمين، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم فقط، بل يكون أصحابها أكثر عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مستقبلا، حيث أن هذه الحركات اللا إرادية مرآة للجهاز العصبي، ومؤشر على تفاقم القلق، وازدياد التوتر والأدرينالين، وعدم استقرار النوم، واضطراب الحالة المزاجية.

هّز الرجلين يسبب مشكلات صحية خطيرة

استشاري القلب، أكد أن هذه العادة أيضا تسبب مشكلات في القلب والمخ والأوعية الدموية، لذلك حذر منها الأشخاص، وهو ما أكدته دراسة أمريكية حديثة، حيث أن الأشخاص الذين يهزون أقدامهم أثناء الجلوس بمعدل يفوق 16 مرة في الثانية هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية والدماغية الوعائية.

ووفق الدراسة قال معهد القلب الأمريكي، إن الأشخاص الذين ينامون بشكل غير مستقر، أكثر عرضة لتسارع دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطورة إصابة الشرايين القلبية والدماغية بالمرض.