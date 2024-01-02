مراسل القاهرة الإخبارية: استمرار قصف رفح.. ودخول مساعدات جديدة من مصر

قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ القصف الإسرائيلي استمر بكثافة على المنطقة الشمالية بمخيم النصيرات، ما أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداء وسقوط مصابين نقلوا إلى مستشفى دير البلح.

تكثيف القصف المدفعي

وأضاف أن الاحتلال استهدف عددا من مناطق خان يونس، واستمر توافد المصابين جراء القصف على مستشفى ناصر، مع تكثيف القصف المدفعي على المنطقة الشرقية من رفح إلى بيت حانون.

وأوضح أن الزوارق الإسرائيلية الحربية شنّت هجومًا بحريا مكثفا، ليستمر العدوان الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على قطاع غزة.

استمرار تدفق المساعدات

ولفت إلى أنّ الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية مازالت تتدفق من مصر إلى قطاع غزة، التي باتت تمثل القوت اليومي لسكان غزة والذي لا يحصلون عليه إلا من هذه المساعدات ويمثل شريان حياة للفلسطينيين في القطاع.