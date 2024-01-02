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قائد القوات البحرية المصرية يلتقي آمر القوة البحرية الكويتية

كتب:

محمد مجدي
05:11 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية، العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي آمر القوة البحرية الكويتية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً لأسطول القوات البحرية، والمرور على لواء الوحدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.

كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الإسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانات والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقاُ لأحدث النظم التكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.