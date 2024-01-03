«السياحة» تدرس المشاركة بمعرضين في الصين خلال شهري إبريل ومايو 2024

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة أعلنت أنها تدرس المشاركة بمعرضين سياحيين خلال شهري إبريل ومايو 2024، لافتا إلى أن هذين المعرضين هما معرض Macao International Travel «Industry» Expo المقرر انعقاده بمدينة مكاو الصينية، في الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2024.

معرض «gitf» بالصين

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية أن المعرض الثاني الذي تنوي هيئة تنشيط السياحة المشاركة به هو المعرض السياحي الدولي (gitf) Guangzhou International Travel Fair المزمع انعقاده بمدينة جوانزو الصينية، في الفترة من 16 - 18 مايو 2024.

قرار المشاركة يتوقف على أعداد المشاركين

وأشار عاقل إلى أن قرار مشاركة هيئة تنشيط السياحة بهذين المعرضين يتوقف على أعداد المشتركين بهما، موضحا أنه في حالة الاشتراك في الجناح المصري بأي من هذين المعرضين فإن قيمة المشاركة للفندق الواحد تبلغ 2750 يورو، لافتا إلى أن آخر موعد لإعلان المشاركة من عدمها هو يوم الخميس 11 يناير 2024.