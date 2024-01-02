بمنحة 75%.. مواعيد وشروط الماجستير والدكتوراه في «الدراسات الهلينستية»

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية من جامعة الإسكندرية، وذلك لخريجي الجامعات، في الفترة من 1 يناير إلى 30 يناير 2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل برنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية الذي يعد نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية، ويتم التدريس باللغة الإنجليزية، من حيث المنح والشروط بحسب ما أعلنته مكتبة الإسكندرية اليوم.

منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية

وبحسب مكتبة الإسكندرية فإن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين طبقا للشروط والأحكام.

شروط التقديم على الماجستير والدكتوراه

ويُشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير التالي أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد.

- كما يُشترط في التسجيل لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الماجستير في الدراسات الهلينستية أو في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

طرق التقديم والاستفسار

كما يمكن التواصل بمركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية للتقديم والاستفسار عبر الوسائل التالية:

تليفون: 4839999 (203)+ داخلي: 1903 - 1920

واتس اب: 01008982852(2)+

البريد الإلكتروني: hellenistic.studies@bibalex.org