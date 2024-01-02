مكتبة الإسكندرية تحتفي باليوم العالمي للغة برايل الخميس المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال وحدة مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات احتفالية اليوم العالمي للغة برايل، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المقبل بقاعة المعارض الغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتهدف الاحتفالية، إلى منح مكفوفي مصر حقهم في الاحتفال بهذا اليوم لنشر الوعي بين كل فئات المجتمع عن حقوق المكفوفين، بالإضافة إلى تشجيعهم على القراءة والكتابة بطريقة البرايل، ونشر الوعي بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم والتعرف على عالمهم.

دور مكتبة الإسكندرية في خدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة

وتتضمن احتفالية هذا العام مشاركة بعض المدارس بالأنشطة الترفيهية التفاعلية والتي سيتم من خلالها التعرف على طريقة البرايل وكيفية قراءتها وكتابتها، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي عن لويس برايل؛ مخترع طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين.

تأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، إذ يتمّ توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكل فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، إضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.