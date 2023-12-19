مكتبة الإسكندرية تهنئ يمنى الخولي بجائزة حمد للترجمة

هنأت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، الدكتور يمنى طريف الخولي، لحصولها على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها التاسعة لعام 2023، في فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية عن كتاب «الإسلام والمواطنة الليبرالية.. بحثًا عن اجتماع متشابك» للمؤلف أندرو ف مارش.

وثمّنت مكتبة الإسكندرية في بيان، هذا الإنجاز الكبير، كما تقدّم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن العاملين في المكتبة، بأسمى التهاني للدكتور يمنى الخولي، متمنيا لها مزيد من التميز والعطاء في خدمة العلم ونشر الثقافة.