«صالون الوطن» يكرم الدكتور محمد الباز ويناقش أحدث إصداراته «كأنه أنا»

استضاف «صالون الوطن» الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، للاحتفاء بأحدث إصداراته كتاب «كأنه أنا.. حياة فوق كف الله»، بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني لجريدة «الوطن»، ولفيف من الصحفيين والنقاد، وجرى تكريم الدكتور محمد الباز، وإهداؤه درع «الوطن».

قال الدكتور محمد الباز، إن الكتاب الجديد يتناول ذكريات طفولته حتى دخول الجامعة، ووقوفه أمام مبنى كلية الإعلام، القديم، بجامعة القاهرة، ووقتها كان يبلغ عمره 20 عاما.

بدوره، قال الدكتور محمود مسلم، إن الدكتور محمد الباز، يحظى بمسيرة إعلامية وصحفية غنية ومتميزة، مشيدا ببرنامج «الشاهد» الذي يعد أحد أهم البرامج الوثائقية في الوقت الراهن، كونه يوثق الأحداث عبر شهادات الشخصيات المهمة التي لم يتسع تعاقب الأحداث السريعة ادلاءهم بشهادتهم.

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، بالإصدار الجديد للدكتور محمد باز، ووصفه بأنه «درة إنتاج مؤلفاته» التي بلغت 85 كتابا، مشيرا إلى أنه جمعتهما تجربة صحفية فريدة ومكتب واحد، على مدار سنوات، معربا عن سعادته بالتناغم بين مؤسسات الشركة المتحدة، المتنافسة، كونها جميعا تعمل على دعم الدولة المصرية، بعد «30 يونيو» ورؤية التنمية الخاصة بالجمهورية الجديدة.