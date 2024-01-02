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خطة طوارئ في لبنان خوفا من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة بيروت

كتب:

شريف سليمان
06:26 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
انفجار بيروت

انفجار بيروت

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ هناك خطة طوارئ وضعتها الدولة اللبنانية خشية استهداف قوات الاحتلال العاصمة بيروت.

وأوضح المراسل أن هناك مخاوف من أن يكون انفجار بيروت ناجمًا عن عملٍ عدائي، خصوصا أنّ طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء العاصمة بيروت.

وذكر بأنّ فرق الدفاع المدني تتجه إلى موقع الانفجار، مشيرا إلى أنّ قوات الأمن أغلقت الطرق المحيطة بمكان الانفجار.

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