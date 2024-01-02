إعادة عرض لقاء البابا تواضروس ببرنامج «في المساء مع قصواء» السبت المقبل

يُعاد لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC» للإعلامية قصواء الخلالي، السبت المقبل، في حلقة واحدة، بعد عرضه على جُزئين الأسبوع الجاري.

تأتي هذه الخطوة مع ليلة عيد الميلاد المجيد، تقديرًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، وبناءً على طلب الجمهور؛ بعد النجاح الكبير، والصدى الواسع الذي حازه لقاء قداسته.

ستكون الإعادة يوم السبت المقبل كاملًا - بجزئيه الأول والثاني - في موعد بث البرنامج من 9 مساءً وحتى 12 صباحاً، على قناة ‏CBC.