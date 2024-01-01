حلقات مُعادة بـ«في المساء مع قصواء» اليوم وغدا بسبب سفر مذيعة البرنامج

تعرض قناة CBC، حلقات مُعادة لبرنامج «في المساء مع قصواء» والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم الإثنين ويوم غد الثلاثاء، وذلك لحصول فريق العمل علي إجازة نهاية الأسبوع الجاري بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ويأتي ذلك بسبب سفر المذيعة خارج البلاد، إذ لم يحصل فريق العمل علي إجازة منذ انطلاقة البرنامج في ثوبه الجديد وما شهده من أعمال تطوير في الربع الأخير من عام 2023.

أهم التغطيات لـ الإعلامية قصواء الخلالي

تعود الإعلامية قصواء الخلالي عقب انتهاء الإجازة لمواصلة تقديمها لبرنامج «في المساء مع قصواء» السبت المُقبل والذي شهد على مدار الفترة الماضية أداء إعلامي مختلف ومميز وخاصة في ضوء مُعالجات الانتخابات الرئاسية 2024 والتي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتابعات والتحليلات المختلفة لتطورات المشهد الإقليمي.

وأيضًا التغطيات الخاصة مع أحداث غزة الجارية والأوضاع في السودان والتوقف أمام أهم القضايا المحلية التي تهم كل بيت مصر على مستوى الخبر والتحليل بما يسهم في الجهود التوعوية التي تستهدفها الدولة المصرية.

تغطيات برنامج «في المساء مع قصواء»

«في المساء مع قصواء» شهد أيضًا مع نهاية 2023 لقاءا روحانيا مختلفا ومميزا لاقى تقديرا واسعا من المصريين وهو لقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية والذي تحدث فيه لأول مرة عن كثير من الملفات التي تهم الإخوة الأقباط وخاصة على مستوى قانون الأحوال الشخصية وكوتة البرلمان وغيرها من الملفات ذات الصلة بالكنيسة القبطية.