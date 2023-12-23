في المساء مع قصواء: تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس السيسي بادرة إيجابية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن إجراء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مكالمة هاتفية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بفوزه بولاية رئاسية جديدة تعد خطوة وبادرة إيجابية ولافتة مقدرة، خاصة أنه من المعروف أن العلاقات العربية الإيرانية برمتها بها بعض الأمور المتعلقة أو الشائكة أو التفاصيل التي بحاجة إلى الكثير من التحديثات على المستوى الإعلامي.

إيران لها خصوصية معينة في المنطقة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن إيران لها خصوصية معينة في المنطقة وتعاملاتها السياسية والاقتصادية وعلى الأصعدة كلها في الفترات الأخيرة أو في العقود الأخيرة، والتواصل بين الجانبين المصري والإيراني تلفت الأنظار والانتباه إلى تفاصيل أخرى مستقبلية للعلاقات بين البلدين خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأشارت إلى أن الظروف الحالية تتمثل في القضية الفلسطينية والتصعيد من الجانب الإسرائيلي، والمشهد الخاص بالوجود الأمريكي في المنطقة، ومشهد باب المندب والبحر الأحمر وتحوله لمنطقة توترات، وتصاعد فيما يسمى بـ «قوة العشرة» الدولية في تأمين البحر الأحمر وحماية السفن والحاويات، وكل هذه التفاصيل يقرأ على ضوءها العلاقات المصرية الإيرانية.

الاتصال لافتة مقدرة

ولفتت إلى أنه يحسب بأن الاتصال لافتة مقدرة من الجانب المصري للإيراني، وحتما لا يوجد خصام دائم أو صلح دائم في العلاقات السياسية بين الدول، فهناك أمور تتلاقى فيها الرؤى وأخرى يختلف فيها.